Настоящий культурист: подкаченный и татуированный сын Елены Яковлевой похвастался своим телом

Сын популярной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, в Instagram в очередной раз похвастался своим красивым телом, которое просто усеяно татуировками. Надо отметить, что молодой человек находится в прекрасной физической форме, которой могут позавидовать многие из тех, кто его осуждает в последнее время. У него просто великолепная мускулатура.

«Каменный человек», «Денис, отличная фотография. Выглядишь просто великолепно. Словно какой-то культурист», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Денис Шальных не так давно рассказывал о том, как вывел татуировку с гробом со своего лица. Мужчина посчитал, что это не очень эстетично.

В то же время у него по-прежнему на ногах красуется портрет известной телеведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой, а также человеческая многоножка. Как ранее рассказывал сын Елены Яковлевой, портрет звезды он сделал «чисто по приколу», не вкладывая в это какой-то глубокий смысл.

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