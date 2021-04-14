Мечта сбывается: как выглядит юная и невероятно красивая пассия 76-летнего Юрия Антонова

Музыкант не собирается, судя по всему, ставить крест на личной жизни.

Музыкант Юрий Антонов, которому, на минуточку, в этом году исполнилось уже 76 лет, на премьере картины «Чернобыль» режиссера Данилы Козловского в столичном киноцентре «Октябрь» появился в обществе юной красавицы.

Судя по всему, «ветеран творческого цеха», что называется, не стареет душой. Молодая спутница звезды действительно хороша собой. Она практически не сводила глаз с автора нетленки «Мечты сбываются». Судя по всему, мечты в жизни юной дивы действительно потихоньку сбываются.

Сам певец с журналистами общаться не пожелал. Он миновал красную дорожку, уклонялся от вспышек фотокамер и занял свое место около юной спутницы, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Юрий Антонов был женат три раза. Все его браки оказались неудачными. У него есть сын Михаил и дочь Людмила.

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