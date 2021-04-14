Далеко не девочка: 51-летняя Анжелика Варум показала свое лицо крупным планом без макияжа

Певица впервые за долгое время сделала честное фото, чем несколько смутила своих поклонников.

Певица Анжелика Варум в Instagram показала свое лицо крупным планом без макияжа. На днях звезда уехала развеяться к Атлантическому океану в Америку. Загоревшая и отдохнувшая, она поделилась со своими подписчиками редким селфи.

Надо отметить, что 51-летняяя исполнительница уже далеко не девочка. Лицо у исполнительницы в морщинках. Кожа не первой свежести. При этом вызывает уважение, что она не скрывает свое лицо от пользователей, как это делают некоторые ее коллеги по шоу-бизнесу.

«Первое фотография очень смелая и дерзкая», «Анжелика, вы большая молодец, что не боитесь показывать свое реальное лицо», «Анжелика все равно самая красивая из российских звезд шоу-бизнеса», — заявили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анжелика Варум и ее муж, популярный музыкант Леонид Агутин, вместе уже более двадцати лет. У них есть совместная дочь Елизавета, которая давно живет в Америке. Певица — частый гость у наследницы в Майами.

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