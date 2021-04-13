«Спортивную фигуру видно сразу»: Рудковская в черном купальнике запечатлелась с Навкой на побережье

Светская львица решила похвастаться тем, в какой форме она была шесть лет назад. Она предстала со своей ровесницей Татьяной Навкой.

Татьяна Навка уже давно ушла из большого спорта, но при этом регулярно катается на льду. Фигуристка тренирует будущих чемпионов а также свою шестилетнюю дочку Надежду. Она успевает ездить на съемки и устраивать познавательные поездки по России. При этом даже в отпуске девушка тренируется. Дома у нее есть целая комната, где можно найти все необходимое для занятий спортом. 13 апреля олимпийской чемпионке исполнилось 46 лет.

С самого утра Татьяну стали поздравлять с важной датой. Многие одарили ее теплыми словами. А Яна Рудковская нашла архивные фото, сделанные в 2015 году на свадьбе фигуристки с Дмитрием Песковым. Тогда влюбленные несколько дней гуляли в Сочи. Жена Евгения Плющенко разместила фото, сделанное на второй день свадьбы. В кадре Навка в бикини-бандо цвета фуксии позировала с Яной, облаченной в черный слитный купальник.

Примечательно, что девушки ровесницы. Тогда им было по 40 лет. Поклонники оценили рельефный пресс и подтянутую фигуру спортсменки.

«Мы веселые и счастливые на берегу Черного моря! Оставайся всегда такой же сильной, спортивной и красивой», — отметила Рудковская.

А вот пользователи Сети стали обсуждать фигуру двух знаменитостей. «Ничего себе, какая правая рука у Татьяны длинная…», «Шикарно выглядите», «Спортивную фигуру видно сразу», «Вот это рельеф! У Татьяны крутой пресс», «Яна меркнет рядом с фигуристкой нашего разлива», «Какие красотки», «Прям фото показывает, как можно выглядеть в одном возрасте», — прокомментировали пост подписчики.

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