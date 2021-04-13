«Спортивную фигуру видно сразу»: Рудковская в черном купальнике запечатлелась с Навкой на побережье

Татьяна Навка уже давно ушла из большого спорта, но при этом регулярно катается на льду. Фигуристка тренирует будущих чемпионов а также свою шестилетнюю дочку Надежду. Она успевает ездить на съемки и устраивать познавательные поездки по России. При этом даже в отпуске девушка тренируется. Дома у нее есть целая комната, где можно найти все необходимое для занятий спортом. 13 апреля олимпийской чемпионке исполнилось 46 лет.
С самого утра Татьяну стали поздравлять с важной датой. Многие одарили ее теплыми словами. А Яна Рудковская нашла архивные фото, сделанные в 2015 году на свадьбе фигуристки с Дмитрием Песковым. Тогда влюбленные несколько дней гуляли в Сочи. Жена Евгения Плющенко разместила фото, сделанное на второй день свадьбы. В кадре Навка в бикини-бандо цвета фуксии позировала с Яной, облаченной в черный слитный купальник.
Примечательно, что девушки ровесницы. Тогда им было по 40 лет. Поклонники оценили рельефный пресс и подтянутую фигуру спортсменки.
«Мы веселые и счастливые на берегу Черного моря! Оставайся всегда такой же сильной, спортивной и красивой», — отметила Рудковская.
А вот пользователи Сети стали обсуждать фигуру двух знаменитостей. «Ничего себе, какая правая рука у Татьяны длинная…», «Шикарно выглядите», «Спортивную фигуру видно сразу», «Вот это рельеф! У Татьяны крутой пресс», «Яна меркнет рядом с фигуристкой нашего разлива», «Какие красотки», «Прям фото показывает, как можно выглядеть в одном возрасте», — прокомментировали пост подписчики.