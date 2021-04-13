«А руки-то волосатые»: 39-летняя Ксения Собчак в мини-бикини обнажила неидеальную фигуру

Ксения Собчак всегда обладала стройной фигурой. Даже после родов телеведущая быстро вернулась в форму. Она знает о своих недостатках и предпочитает сама смеяться над этим. Зачастую девушка сама себя называет «лошадкой». Однако после свадьбы с Константином Богомоловым поклонники заметили, что телеведущая преобразилась. Она стала заниматься спортом и чаще экспериментировать с образами.

Недавно Собчак улетела на Мальдивы. Несколько дней она наслаждалась не только отличной погодой, но и приятной компанией. Девушка повеселилась с друзьями, которые отмечали с размахом годовщину. Она каталась на яхте и загорала. Теперь телеведущая поделилась пикантным пляжным фото, на котором запечатлела себя в бирюзовом мини-бикини. Ксения накрасила губы алой помадой и распустила волосы. Она запечатлела себя сверху, засветив все прелести фигуры.

Фигура 39-летней звезды заметно подтянулась. Более того, она похвасталась плоским животом. Однако даже это впечатлило не всех пользователей Сети.

«За что я люблю Инстаграм: слетал на два дня в командировку, а фото теперь на месяц», — заявила блондинка.

А вот подписчики стали внимательно разглядывать фото и находить в нем как плюсы, так и минусы. «Даже представить сложно, сколько будет неприличных мемов с этим фото», «Без комплексов», «О-па, растяжечки и целлюлит подвезли!», «А руки-то волосатые», «Ксения, вы как всегда в индивидуальном стиле!», «Как вы похудели», «Свой бутон едва не засветила», «Ксения появилась в командировке без мужа», «А груди так и нет», — прокомментировали пост подписчики.

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