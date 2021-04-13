На высоких каблуках у шеста и в образе стюардессы: как Юлия Зиверт выглядела в 2011 году

В Instagram на страничке «Московская тусовка» появились редкие фотографии певицы Юлии Зиверт, которая в последние годы практически никогда не дает интервью и старается вести закрытый образ жизни.

На кадрах с трудом можно узнать известную певицу. Некоторые фотографии весьма пикантны. Яркая исполнительница предстает на них в образе танцовщицы гоу-гоу. Она то появляется в кадре на высоких каблуках, то в кожаной жилетке. Есть даже снимок, где Юлия Зиверт в трусиках-ниточках с заправленными в них тысячными купюрами. Особо красивая фотография, где звезда предстает в неожиданном образе стюардессы.

«Неожиданно. Я разочарована в ней», «Видимо, Юлия не хочет вспоминать эту часть своей жизни. Удивительное, конечно, рядом», «Гоу-гоу – это вовсе не стриптиз. Многие молодые девушки мечтали тогда так танцевать на сцене», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Юлия Зиверт — сегодня одна из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса. Широкой публике она стала известна в 2017 году после выпуска песен «Чак» и «Анестезия».

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