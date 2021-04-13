«После 40 и в такой форме!»: Навка в шифоновых шортах блеснула рельефными ножками на пляже

Татьяна Навка не только знаменитая фигуристка, но и тренер. Она теперь тренирует детей в своей школе. Более того, девушка занимается с дочкой Надеждой. Примечательно, что спортсменка много работает, но старается несколько раз в год выделять время на отпуск. Она путешествует с семьей не только по России, но и порой ездит в другие страны. Несмотря на то что ей уж 46 лет, она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой.

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Накануне своего дня рождения Навка поделилась кадрами, сделанными на курорте. Она решила показать, что является бесстрашной девушкой. На видео фигуристка в алом купальнике грациозно прыгает со скалы в воду. Она показала точеные формы, ныряя в воду.

Также спортсменка показала летние кадры, на которых позирует на побережье. Девушка в шифоновой тунике и шортах лазурного цвета подпрыгнула, показав рельефными ноги.

«Наверное, неспроста я родилась на следующий день после Дня космонавтики, с раннего детства я была бесстрашна, лазила на самые высокие заборы, никогда не боялась высоты, обожала скорость, адреналин, высокие качели! Я уверена, даже скажу больше, точно знаю, что эти ощущения, которые я испытываю выходя на лед, послужили тому, что я стала фигуристкой! А мои полеты во время программ под ваши аплодисменты, музыку и зажженные фонарики телефонов — это просто космос!» — написала звезда.

Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Навка. Многие одарили ее комплиментами:

«Да вы бесстрашная, Татьяна! С шикарной фигурой!», «После 40 и в такой форме», «Все красиво, классно, но прыжок с горы в воду… вообще огонь», «Татьяна, ты такая классная! Просто прелесть!», «Татьяна, вы очень смелая женщина!», «Вы — само бесстрашие! Уважаю вас и ваш труд, вы такую красоту дарите людям!» — прокомментировали пост подписчики.

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