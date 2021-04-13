Хейли Бибер рассказала, как папарацци пытаются сфотографировать ее под юбкой

В конце марта у популярного американского певца Джастина Бибера случилась стычка с журналистами. После того, как они с женой Хейли вышли из ресторана, на звездную пару набросилась толпа папарацци. Проводив возлюбленную в машину, молодой человек вышел к представителям прессы и стал расспрашивать их, кто направил камеру так, чтобы сфотографировать девушку под юбкой.

Журналисты стали отрицать такой низкий во всех смыслах поступок. Но сама Хейли уверяет, что ее постоянно пытаются заснять снизу. На днях она стала гостьей YouTube-шоу The Early Late Night Show, где рассказала об инциденте после ресторана.

«Мы выходили из этого заведения, а там по бокам от входа было что-то вроде занавесок, и я заметила, что кто-то засунул камеру под занавеску у самой земли, — вспомнила 24-летняя миссис Бибер. — На мне была очень короткая юбка, поэтому, когда мы сели в машину, я сказала: «Мне кажется, это очень коварный ракурс, и я опасаюсь, что они могли сфотографировать меня под юбкой». Потому как, а что еще таким образом можно увидеть?»

Вероятно, после встревоженных слов Хейли Джастин и пошел разбираться с журналистами.

Девушка добавила, что у нее было два неудачных случая, когда кто-то фотографировал ее нижнее белье по время прогулки, и эти нехорошие люди до сих пор выкладывают в Сеть те снимки. Модель отметила, что она понимает суть профессии папарацци, но настаивает на том, что должна иметь личное пространство.

«Каждый день, когда мы выходим из дома, там кто-то поджидает, — сказала она. — Я думаю, что до определенной степени нужно понимать, что связано с этой отраслью и образом жизни, хотя я до сих пор не понимаю, как люди могут просто фотографировать вас без разрешения».

Добавим, что в начале 2021 года Джастин Бибер опубликовал новый клип, в котором было немало откровенных кадров с его красавицей-женой.

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