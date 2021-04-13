«Девушка, вы слишком много кушаете»: Алексей Кабанов придрался к Билли Айлиш за лишний вес

11–12 апреля солист группы «Корни» Алексей Кабанов опубликовал в Instagram несколько фотографий западной звезды Билли Айлиш с оскорбительными подписями. 38-летний певец грубо высказался о лишнем весе своей американской коллеги, выбрав ее самые неудачные снимки.

«Вот это вот что? Кумир миллионов? Девушка, вы слишком много кушаете, — написал российский артист, а потом сравнил певицу с собой: — Давайте сравним обычного парня из села и кумира миллионов. Кто лучше выглядит?»

При этом в шапке профиля у Алексея появилась надпись: «Ненавижу жирных». Подписчики певца недоумевают: чего вдруг он прицепился к 19-летней западной звезде? Неужели решил скандально попиариться за чужой счет? А может, его страницу в Instagram просто взломали?

Но, как оказалось, ответ на этот вопрос артист дал еще 30 марта, выложив объяснительное видео в Instagram.

«По поводу Билли Айлиш у меня в ленте… Дело в том, что на днях вышло большое интервью «Фабрики звезд» на канале «Вписка», где я в какой-то момент не мог вспомнить как зовут Билли Айлиш. Единственное, что я вспомнил, что недавно ее оскорбляли за лишний вес, и я так и сказал по-дружески ведущим: «Ребят, как там эту жируху зовут?» Это вставили зачем-то в эфир. Ну ладно — вставили и вставили. Ну и на меня за эту «жируху» теперь налетело стадо обезумевших фанаток Билли Айлиш, начали меня тоже флеймить. Я решил тоже не отступаться, а просто тоже поиздеваться над ними».

В конце видео он добавил, что никто не взламывал его страницу — посты делает он сам. А вот фигура американской певицы его на самом деле совсем не заботит.

То есть Кабанов еще в марте публиковал посты про свою западную коллегу, но потом попросил подписчиков успокоиться и стер их. Очевидно, на этом история с обиженными фанатками певицы не закончилась, и они продолжили доставать солиста «Корней», на что он снова опубликовал ряд нелицеприятных фотографий Айлиш.

Напомним, два года назад Кабанов стал участником скандала, когда одна из бывших поклонниц высказалась в соцсетях, что он уже не так привлекательно выглядит, как в период расцвета популярности группы «Корни». Певец тогда обрушился на девушку с грубыми выражениями, а потом говорил в телешоу, что это писал не он, а его администраторы, но сам он согласен с написанным. Тот случай поднял в Сети волну обсуждения того, что Алексей заметно поправился. Позже он немного похудел.

Смотрите также: