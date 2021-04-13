«Ты конгломерат энергии, силы, воли, красоты и любви»: Смехова поздравила Навку с днем рождения

Актриса Алика Смехова в Instagram тепло и нежно поздравила с днем рождения свою давнюю подругу — олимпийскую чемпионку в танцах на льду по фигурному катанию Татьяну Навку. Звезде российского фигурного катания исполнилось 46 лет.

«Поздравляю мою дорогую Татьяну Навку с днем рождения. Ты конгломерат энергии, силы, воли, красоты, творчества и любви. Горжусь тобой и твоими достижениями, люблю и уважаю. Побольше нам таких радостных и красивых дней, как на этом фото». Алика Смехова

«Какие же вы обе красивые на этих фотографиях», «Поздравляем Татьяну и желаем ей счастья в личной жизни. У нее самый лучший в мире муж», «Здоровья и счастья вам, Татьяна», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Татьяна Навка выиграла Олимпийские игры в паре с Романом Костомаровым в 2006 году в итальянском Турине. Интересно, что за два года до триумфа на Олимпиаде они вместе с партнером не проиграли ни одного старта, побеждая на всех соревнованиях.

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