«Шикарно»: Татьяна Навка в брючном костюме цвета неба покрасовалась с новой прической

Татьяна Навка регулярно появляется на публике. Олимпийская чемпионка теперь тренирует детей и сама создает красочные ледовые шоу. Каждый раз она притягивает к себе взгляды, когда снимается в передачах или посещает светские рауты. В 45 лет спортсменка может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой, как в юности. Ко всему прочему, она подбирает элегантные наряды, которые подчеркивают ее достоинства.

В последнее время брючные костюмы стали неотъемлемой частью гардероба модниц. Носит такие наряды и Навка. 12 апреля в День космонавтики девушка отправилась в салон красоты, чтобы преобразиться. Ее подстригли и сделали укладку с серф-локонами. А нежный макияж с акцентом на глаза дополнил ее образ.

Фигуристка облачилась в шелковую блузку и брючный костюм небесного цвета. Наряд идеально сел на фигуру Татьяны. Стоит отметить, что именно голубой цвет актуален в этом сезоне, как и зеленый.

«Красоту наводим! Волшебница моя Нурьяша! Все спрашивают: откуда у меня такие волосы, от природы или от волшебных рук? Конечно от волшебных рук. Это я подстриглась», — похвасталась звезда. «Шикарно», — отметил голос за кадром.

Поклонникам элегантный лук знаменитости пришелся по вкусу. Многие также отметили, что Навка стала выглядеть еще моложе, чем раньше.

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