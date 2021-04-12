«Это многое объясняет»: Лолита узнала, что общего у Иды Галич с неандертальцами

Лолита Милявская продолжает раскрывать тайны звезд, о которых даже они сами не догадываются. В новой передаче «ДНК-шоу», которая выходит на канале «Пятница!» и видеосервисе Premier, певица делает гостям тест ДНК, из которого затем узнает много всего интересного. Что-то знаменитости в расшифровке своих генов подтверждают реальными историями, а что-то становится открытием для них самих.

В новом выпуске шоу провели разбор популярного блогера и телеведущей Иды Галич. В ее генах нашли среднее значение мутаций неандертальца. Это значит, что человек склонен иметь низкий рост, мощные мускулы, лишний вес и повышенную нахальность.

«Это многое объясняет. От неандертальцев у меня сильные ноги с развитыми мышцами и рост всего 165 сантиметров. Я склонна к лишнему весу, быстро его набираю и быстро скидываю. Чтобы я себя в зеркале не боялась, мне нужно скинуть еще 5–6 килограммов», — подтвердила Ида.

А еще тест выявил у нее предрасположенность к невротичности и неуважению к себе. Также 30-летняя звезда узнала больше о своей национальности. На 48% Галич — восточная славянка и мордвинка, а на 46% — черкешенка, а не осетинка, как думала сама девушка.

Чем еще гены Иды Галич удивили зрителей и ее саму — смотрите в полном выпуске «ДНК-шоу» с Лолитой Милявской.

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