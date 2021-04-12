Плечом к плечу: принцы Гарри и Уильям воссоединятся на похоронах деда

Принцы Гарри и Уильям не виделись с марта прошлого года. Ранее сообщалось, что между родными братьями до сих пор натянутые отношения. Причин на то несколько. Во-первых, будущий король Великобритании не может простить младшему брату отказ от исполнения королевских обязанностей. Во-вторых, Уильяма опечалило откровенное интервью Гарри и Меган Опре Уинфри, которое вышло в эфир американского ТВ 7 марта.

Накануне герцог Сассекский прилетел в в аэропорт Хитроу рейсом British Airways из Лос-Анджелеса. Он примет участие в церемонии прощения с дедом, принцем Филиппом, которая состоится 17 апреля. На похоронах, согласно королевским правилам, Гарри и Уильям будут стоять плечом к плечу, пишет Daily Mail.

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Напомним, что принц Филипп умер 9 апреля на сотом году жизни. До юбилея он не дожил буквально два месяца.

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