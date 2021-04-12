Принц Гарри вернулся в Великобританию без Меган Маркл

Похороны принца Филиппа пройдут в Лондоне 17 апреля. 99-летний монарх умер 9 апреля на сотом году жизни, не дожив до юбилея всего два месяца. На церемонию прощания, которая состоится в часовне Святого Георгия, будут допущены всего 30 человек. В их числе будет и принц Гарри. Британские СМИ подтвердили, что герцог Сассекский уже прилетел в Лондон.

Меган Маркл и Арчи остались дома, в Монтесито. Экс-актриса беременна вторым ребенком, поэтому прислушалась к рекомендациям врача, который посоветовал ей не путешествовать, и решила не рисковать. Напомним, что герцоги Сассекские ждут появления на свет дочери в начале июня.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что церемония прощания с принцем Филиппом будет транслироваться в прямом эфире. Начало запланировано на 15:00 по времени Лондона.

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