«Огромная пустота»: младший сын Елизаветы II сделал заявление после смерти принца Филиппа

Герцог Эдинбургский не дожил до столетия всего два месяца.

Муж Елизаветы II – принц Филипп не дожил до своего столетия всего два месяца. Юбилей он отметил бы 10 июня. Напомним, что в середине февраля герцог Эдинбургский был госпитализирован в одну из клиник Лондона с инфекцией, позже его перевели в другой госпиталь, где сделали операцию на сердце. В середине марта монарх вернулся в Виндзорский замок, а 9 апреля умер.

После его кончины Елизавета II заявила, что в ее сердце образовалась «огромная пустота». Об этом накануне рассказал младший сын королевы, принц Эндрю. Его слова приводит CNN.

Добавим, что похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля. На церемонии будет присутствовать и принц Гарри. Он уже прилетел в Лондон.

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