«Хороша, чертовка!»: Настя Каменских в разлетающемся мини-платье засветила упругие бедра

Поклонники не смогли устоять перед соблазнительной фигуркой певицы.

В одной из последних публикаций личной страницы артистки Насти Каменских в Instagram появились свежие кадры с морского берега. Примечательно, исполнительница подобрала такое пикантное платье, что засветила свои гром-бедра.

Жена музыканта и шоумена Потапа облачилась в летящее шифоновое платье длины мини. Каменских продемонстрировала наряд с цветочным принтом. Лук не скрывал прелестной фигуры певицы. Загорелая кожа и длинные ножки очаровали фанатов наставницы украинского вокального шоу «Х-Фактор».

А ее сочные бедра вновь порадовали преданных слушателей творчества артистки. По словам подписчиков Насти, девушке лучше не увлекаться диетами. Именно за пышные формы фанаты еще больше боготворят знаменитость.

Каменских покружилась, играя с морскими волнами. А ветер слегка приподнял ее платье. Оголившиеся ножки вскружили головы многим мужчинам.

«Божественна», «Хороша, чертовка!», «Красивая, так держать», «Как картина», «Красотка! Клеопатра! Успешная и неповторимая певица!», «Настя, очень круто!», «Шикарные ноги», «Невероятная, море точно сохранит секреты», «Море действительно волнуется из-за вас», «Настя, крутое платье!», — написали поклонники Насти в комментариях под яркими кадрами певицы.

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