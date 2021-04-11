«Секси»: Олеся Судзиловская в сорочке мужа поманила бесконечными ножками

В одной из последних публикаций личного профиля артистки Олеси Судзиловской в Instagram появилась откровенная фотография знаменитости в мужской рубашке на голое тело.

Олеся запечатлелась напротив зеркала на киносъемках. Судзиловская сделала сексуальный снимок. Примечательно, что актриса облачилась только в рубашку, которая едва прикрывала ее сочные бедра.

«Идеальным вариантом для выхода женщины всегда было маленькое черное платье и… рубашка любимого!» — написала в комментариях к чувственному снимку Олеся.

Судзиловская выбрала белоснежную хлопковую сорочку в нежно-голубую полоску. Бесконечно длинные, стройные ножки стали предметом восхищения поклонников актрисы.

«Куколка красивая», «Да, утренняя женщина самая сладкая! Олеся — секси!», «Прекрасная в полосочку», «Вот именно в таком наряде женщина привлекает не меньше, чем в праздничном платье», «Олеся, нет слов, чтобы выразить восхищение вашей прекрасной фигуркой! Вы прекрасны», «Молода, стройна, красива», — отметили фанаты Олеси.

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