«Богиня»: Мишель Серова соблазнила эффектными прелестями в мокром леопардовом бикини

Певица Мишель Серова опубликовала откровенный снимок в своем профиле Instagram. Таким способом знаменитость подытожила отдых на Мальдивских островах.

Серова облачилась в купальник модного дома Dolche&Gabbana и сделала изящный снимок в голубой воде. Мишель отдала предпочтение анималистическому принту. К слову, леопардовую раскраску бикини ранее уже демонстрировала телеведущая Айза Долматова.

Серова тоже надела мини-бикини. Тем самым подчеркнула сильные стороны своей фигуры. Наливная грудь Мишель приковала внимание ее поклонников. А яркая косынка и очки с ажурными дужками дали повод сравнить артистку с неземными существами.

«Богиня!», «Само очарование», «Красота!», «Восхитительная», «Шикарная», «Бомба!» — написали подписчики в комментариях под фото.

К слову, сама знаменитость восхитилась необычными свойствами Мальдив. Мишель набралась сил у океана и полностью отдохнула от шумного мегаполиса и городской суеты.

«Ну что, райский отдых на райском острове подошел к концу! Возвращаемся в реальность и встречаем весну в Москве. Хочу сказать, что это отдых был одним из самых незабываемых! Это лучшее место для романтического и увлекательного путешествия, а также для расслабления!» — отметила Мишель.

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