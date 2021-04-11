«Снимали тут»: Полина Гренц в молочном белье с черным гипюром показала возлюбленного с оголенным торсом

Звезда сериала «Физрук» — Полина Гренц — опубликовала чувственное фото на своей странице. Примечательно, что в объектив артистки попал и ее новый возлюбленный.

Отметим, что актриса тяжело переживала свой уход с проекта «Холостяк». По словам соперниц девушки, Полина действительно влюбилась в стоматолога Антона Криворотова.

Затем Гренц долгое время была одна. И вот сейчас актриса не скрывает имя своего избранника. Им стал колега Полины — актер Дмитрий Сотниченко.

Гренц не стесняется демонстрировать свои эффектные формы. В этот раз Полина вновь похвасталась наливной грудью в сливочном купальнике с кружевной тесьмой черного цвета. Знаменитость позировала вместе со своим новым бойфрендом, который тоже обнажился ради сексуального снимка.

«Снимали тут самопробы. В нашей семье актеров очень весело», — еще больше раззадорила фанатов Полина.

Поклонники горячей парочки были восхищены манящими фигурами кумиров и их страстной энергетикой:

«Искать вас на Хабе полагаю?», «Уже ищу на Онлифанс», «Какие откровенные самопробы», «Полегче делайте», «Слишком горячо», «Сами себя пробовали?», «Какие вы красивые», «Очень весело и эротично», «Пробовали друг друга, так сказать».

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