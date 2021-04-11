«Могу быть леди»: Айза Долматова рассказала, почему предпочитает мешковатую одежду

В одной из последних публикаций личного профиля телеведущей Айзы Долматовой появилась история о том, почему знаменитость готова променять мини-юбки на бесформенные худи.

Артистка отметила, что работа часто заставляет ее наносить на лицо плотный макияж, делать сложные укладки и выбирать женственные платья и каблуки. Это не напрягает Айзу. Она привыкла видеть себя настоящей королевой на экране. Однако в жизни Долматова предпочитает комфорт. Она позволяет себе «бомж»-стиль, потому что не старается привлечь чье-то внимание.

«В свою защиту хочу сказать, что я могу быть леди внешне. Потому что гопник-леди я всегда внутри. И большой процент моей работы обязывает меня к подобающему дресс-коду. Я не работаю в офисе, у меня нет четкого графика, наряжаюсь я исключительно для кадра или мероприятия. После чего сразу же смываю и снимаю все с себя!», — поделилась с поклонниками Айза.

Бывшая избранница предпринимателя Дмитрия Анохина призналась, что не нуждается в постоянном мужском внимании. Она уверена, что с достоинством пережила расставание с певцом Олегом Майами. А сексуальность для знаменитости — это внутренний настрой и обаяние. Долматова не видит особого шарма в коротких шортах и откровенном декольте.

«Секс — это ее внутренний мир, от мозга до кончиков пальцев ног. Я баба не на выданье, хоть вы и узрели в моих глазах отчаяние и приписываете мне статус брошенки. Но все в порядке, я не брошенка, не отчаянная. И что-то даже я прям прозрела, что-то потухло и что-то новое зажглось», — резюмировала Айза.

Смотрите также: