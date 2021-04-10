«Весна на улице»: Дубцова отметилась в бархатных лоферах и молочном тренче, как у Савельевой

Ирина Дубцова не так давно отметила 39-летие. Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит певица. Она не скрывает, что ухаживает за собой. Также с помощью нарядов артистка старается подчеркивать свою женственность. Не так давно она приняла участие в шоу «Маска», где скрывалась в костюме Единорога. Зато теперь у нее появилось больше свободного времени. 10 апреля девушка отправилась на прогулку. Она отметилась в Барвихе, где насладилась солнечной погодой.

Обычно Дубцова предстает на сцене в вечерних платьях. В обычной жизни она тоже предпочитает выглядеть стильно и привлекательно. Однако певица ценит комфорт. Для прогулки она выбрала джинсы с высокой посадкой и белую футболку. Бархатные лоферы светло-серого цвета и молочный тренч их экокожи стали изюминкой образа. Ирина также дополнила свой аутфит белой сумкой. Она покрасовалась на камеру.

«Весна на улице. Весна в душе. Весна в новой коллекции», — написала звезда.

Примечательно, что тренче не теряют актуальности. А белые плащи из кожи стали хитом сезона. На днях в таком наряде отметилась и Саша Савельева.

Поклонники восхитились красотой Дубцовой, а благодаря стильному повседневному наряду она получила массу комплиментов. «Выглядите просто вау», «Прекрасная», «Выглядите просто обалдеть!!!! Восхищаете», «Безумно красивая и стиль замечательный», «Какая же ты красотка!», «Красотка! Просто светитесь», «Такая нежная, весенняя, красивая очень», — прокомментировали пост подписчики.

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