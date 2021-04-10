Молочные розы, сиреневые тюльпаны и овощи на серебре: Яна Рудковская показала свой выходной завтрак

В одной из последних публикаций жены Евгения Плющенко — Яны Рудковской — появилась свежая фотография обеденного стола знаменитости.

Звездный продюсер сделала постоянной рубрику «Мои завтраки». Рудковская украшает стеклянный столик посудой из серебра. К дорогим приборам Яна обязательно добавляет цветы. На этот раз мама двоих сыновей выбрала белые розы, веточки сирени и лиловые тюльпаны. Также жена Олимпийского чемпиона похвасталась чашкой из розового фарфора и показала, чем уже успела полакомиться.

Спелая клубника, виноград, слива, нарезка из огурцов и желтых помидоров, шпинат, вареные яйца, хлебцы с паштетом — все это Яна органично вписала в произвольный натюрморт.

«Доброе утро, а ждете ли Вы наши ледовые шоу не только зимой, но и в другое время года? Кого бы хотели увидеть из звезд фигурного катания и шоу -бизнеса? Спрашиваю не просто так в рубрика «Мои завтраки»», — отметила Рудковская.

Поклонники семьи Плющенко и Рудковской восхитились завтраком Яны и оставили свои пожелания на предстоящие ледовые программы:

«Два новых номера от Евгения Плющенко, пожалуйста И совместный номер Саши с папой», «Да, хотелось бы увидеть ледовое шоу с участием Дмитрия Билана, Сергея Лазарева, Филипа Киркорова», «Весна чувствуется!», «Шикарный букет!», «Очень красиво».

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