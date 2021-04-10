«Горячая красоточка!»: Ханна в кружевных брюках засветила белоснежные трусики

Жена шоумена Пашу — Ханна — разместила на своей страничке свежий ролик, в котором предстала в сексуальном образе для своего нового клипа.

Девушка подготовила к выпуску премьерную песню о самом прекрасном времени года — цветущей весне. Романтичный сингл исполнительница опубликовала на всех доступных музыкальных площадках. Также Ханна рассказала, что уже начала заниматься съемками предстоящего сопровождающего видео.

«Весна! Жду не дождусь», — подчеркнула знаменитость.

Отметим, что артистка решила порадовать своих фанатов и показала им бекстейдж съемки клипа. Ханна в кроп-топе из переливающихся страз, кипенно-белых кружевных расклешенных брюк с рюшами на манжетах спела на крыше одного из ресторанов Москвы.

К белоснежному образу певица добавила шубу в тон трусикам, которые кокетливо выглядывали из-под ажурных брюк. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала шляпу с широкими полями. А на ноги надела сапоги-казаки молочного цвета.

«Волшебная», «Ждем безумно, это разрыв всего», «Как же красиво», «Бомба», «Как всегда, Вы прекрасны!!! Самая стильная певица», «Невероятно красиво», «Шикарно получилось», «Горячая красоточка!», — написали поклонники Ханны в комментариях под фото.

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