«С Днем войск ПВО!»: Сергей Зверев опубликовал редкий армейский кадр

Парикмахер Сергей Зверев в Instagram разместил редкий кадр со своей службы в армии. На фотографии его, надо признать, с трудом можно узнать. На снимке запечатлен совсем еще юный молодой человек.

«Поздравляю с наступающим праздником – Днем войск ПВО России! Желаю всем сибирского здоровья, кавказского долголетия. Берегите себя, родных и близких». Сергей Зверев

«Это же вылитый Брэд Питт», «Такой милый мальчишка. Очень вы, конечно, изменились за прошедшие годы», «С наступающим праздником, Сергей Анатольевич. Здоровья вам и вашим близким», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Сергей Зверев в восьмидесятых годах прошлого века служил в ПВО в Польше. Он был заместителем командира взвода. Затем секретарем комсомольской организации и дослужился до звания старшего сержанта.

Кроме того, в те годы он состоял в КПСС. В один прекрасный момент его на конкурсе по парикмахерскому искусству заметила дизайнер Долорес Кондрашова и пригласила работать в Москву. Кстати, первой известной клиенткой Сергея Зверева была актриса Татьяна Веденеева.

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