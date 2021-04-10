«Старший и маленький»: Валентин Юдашкин показал своих подросших красавчиков-внуков

Модельер Валентин Юдашкин в Instagram поделился фотографиями своих подросших красавчиков-внуков Анатолием и Аркадием. Ребята заметно подросли за последнее время. Они на снимках сидят на камнях около моря.

«Старший внук», — подписал один из кадров Валентин Юдашкин. «Маленький наш», — отметил он под второй фотографией.

«Мальчики-куклы», «Какие же они милые. Счастья им в этой жизни», «Лапочки такие. Кукленыши», «Похожи на своего деда. Даже посадка головы такая же», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анатолий и Аркадий — сыновья единственной дочери Валентина Юдашкина — Галины. Она профессиональный фотограф. Наследница модельера замужем за бизнесменом Петром Максаковым. Он, кстати, внук актрисы Людмилы Максаковой. Анатолий в семействе появился на свет в 2016 году, а Аркадий спустя два года.

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