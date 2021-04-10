«Мне, скорее всего, нет 20-ти лет»: Орлова показала, как выглядела в начале карьеры в «Блестящих»

Певица и телеведущая поделилась редким снимком, который был сделан в девяностых годах прошлого века.

Певица Ольга Орлова в Instagram разместила редкий кадр, который был сделан в девяностых годах прошлого века, когда она только начинала свою карьеру в группе «Блестящие». На снимке можно увидеть совсем еще юную девочку с осиной талией на сцене с микрофоном.

«Вот так бывает. Покопаешься в фотографиях и найдешь фотку, где мне, скорее всего, нет 20-ти лет». Ольга Орлова

В комментариях под снимком отметились многие российские звезды. «Как круто. Малышка. Ты стала еще краше», — заметила подруга Орловой по группе «Блестящие» Анна Семенович. «Ольгуня, такая маленькая девочка!» — заявила телеведущая Екатерина Стриженова. «Малышенька моя», — сказала актриса Эвелина Бледанс. «Детулечка», — подчеркнула в подписи под фото певица Валерия.

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Напомним, что Ольга Орлова была в самом первом составе «Блестящих». В музыкальную команду ее пригласил композитор и продюсер Андрей Грозный. Это случилось в 1995 году, когда девушке только исполнилось 18 лет.

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