«Ужас какой!»: Агата Муцениеце назвала себя старой

Актриса вспомнила, как снималась в сериале про жизнь подростков в частной школе «Логос».

В одной из последних публикаций артистки Агаты Муцениеце появилась честная видеозапись. В свежем ролике из отпуска бывшая жена Павла Прилучного призналась, что больше не считает себя молодой.

Агата рассказала, что недавно получила от продюсеров сериала «Закрытая школа» сообщение. Знаменитость узнала, что исполнилось 10 лет с выхода первой серии детектива на российских телеэкранах.

Артистка осталась шокирована такой датой. Муцениеце с сожалением заявила, что уже не может назвать себя молодой девушкой.

«Завтра ровно 10 лет, как вышел в эфир сериал «Закрытая школа». Представляете?! 10 лет! Мне кажется, это офигеть, как много!», — отметила Агата.

Напомним, в последнее время актриса находится на Мальдивах. Вместе с певицей Настей Кудри Муцениеце занимается йогой и загорает на белоснежных пляжах. Исполнительница и подруга Агаты призналась, что с удовольствием смотрела сериал с участием экс-возлюбленной Павла Прилучного. Тогда Насте было 14.

«Ужас какой! Какие мы старые, я по крайней мере», — заявила Муцениеце.

Напомним, пока Агата нежится на Мальдивских островах, ее дети проводят время на горнолыжном курорте в Сочи вместе со своим отцом.

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