Молодая жена Цекало засветила упругую грудь, дерзко расстегнув рубашку под палящим солнцем

Молодая жена продюсера Александра Цекало художница Дарина Эрвин в Instagram в очередной раз похвасталась своими выдающимися формами. На снимке она запечатлена в расстегнутой рубашечке под палящим солнцем. При этом из-под лифчика выглядывает ее невероятно красивая грудь.

«Просто хотела сказать, что я отчаянно скучаю по ощущениям тебя рядом со своим телом – солнце».

Дарина Эрвин

«У вас очень красивое тело и улыбка», «Очаровательная, наимилейшая улыбка. Просто какой-то космос», «Сногсшибательная, как всегда. Просто нет слов», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дарина Эрвин и Александр Цекало закрутили бурный роман в 2018 году. Через год состоялась их свадьба. Парочка отправилась в свадебное путешествие в Италию. Заметим, что продюсер на 30 лет старше своей любимой женщины, но это обстоятельство не мешает им быть счастливыми. Они уже несколько лет проживают в США.

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