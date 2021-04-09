«Мы ей дали мороженое»: Данила Козловский рассказал о первом дне рождения дочери

Знаменитый актер и режиссер Данила Козловский впервые за долгое время рассказал о том, как поживает его дочь Ода Валентина, которая родилась в начале марта 2020 года. Напомним, что мамой девочки является модель Ольга Зуева. Во время пандемии она осталась с девочкой в Америке, где прошли роды, а папа вернулся работать в Россию. Поклонники Козловского были обеспокоены тем, что уже довольно продолжительное время мужчина не упоминает свою возлюбленную и ребенка в соцсетях.

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8 апреля Данила стал гостем шоу «ОК на связи!», где ему предложили изобразить, как он общается с годовалой дочкой по видеочату. Актер показал себя в образе ласкового папы, и из его слов стало понятно, что связи с дочерью он не терял.

«На один годик мы ей дали мороженое. В какой-то момент она стала есть его так сосредоточено», — рассказал Козловский о дне рождении малышки, признавшись, что очень хочет лично угостить девочку мороженым.

Также он добавил, что не против того, чтобы дочь завела себе животное в будущем, и отметил, что она и сейчас живет с собакой.

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