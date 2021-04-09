«Скажите, а вода мокрая?»: Кошкина в секси-трусиках засветила упругий «поплавок»

Яна Кошкина — девушка яркая и запоминающаяся. Светская львица успела очаровать даже Александра Градского, приняв участие в «слепых прослушиваниях» на вокальном проекте «Голос». В шоу теледива пришла в первую очередь как приглашенная звезда, чтобы проверить наставников. Принимать участие в проекте Яна, разумеется, не собиралась.

Кошкина была удивлена, услышав лестный отзыв от самого Александра Градского. Однако вместе с похвалой нашлось место и для критики. Так, к примеру, мэтр уточнил, что если сначала Яна пела чисто, то потом напрочь «завалила» произведение.

На личной страничке микроблога теледива поделилась свежим пляжным снимком, позировав в сексапильном бикини, при этом Кошкина пленила поклонников видом упругих сдобных «булочек».

«Скажите, а вода мокрая?», «Что за стыд? Срамота», «Ауф! Как теперь работу работать с таким зарядом энергии», «Вот это я понимаю «горячее» фото, да еще и такие пышки на первом плане», «Такую тут же с пляжа увезут в султанский гарем», «Идеальное тельце, такая хорошенькая! Сладкая конфетка», «Вау, красотка!», «То что надо! Фигурка отменная», — пишут фолловеры.

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