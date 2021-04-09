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Невероятный красавчик: как Борис Моисеев выглядел в 1987 году в составе трио «Экспрессия»

Музыкант создал танцевальную команду в 1978 году.

Невероятный красавчик: как Борис Моисеев выглядел в 1987 году в составе трио «Экспрессия»
Борис Моисеев. Фото: Globallookpress.com

Певец Борис Моисеев в Instagram разместил красивый архивный кадр, на котором он запечатлен в составе знаменитого трио «Экспрессия». Надо отметить, что в те годы музыкант был невероятным красавцем. На снимке он с трудом узнаваем. У него более тридцати лет назад была симпатичная бородка.

«Из архива. Борис Моисеев и трио «Экспрессия», — гласит подпись под фото.

«Это было так круто», «В те годы подобное было суперявлением», «Очень красивая фотография», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Борис Моисеев создал трио «Экспрессия» в 1978 году. Он танцевал с двумя девушками. Его партнершами были Лариса Хитана и Людмила Чеснулявичюте. Трио выступала в знаменитом в те годы варьете «Юрас перле», что переводится как «Морская жемчужина», в Юрмале. Художественным руководителем у творческой команды был Марк Гурман.

Чуть позже на талантливых танцоров свое внимание обратила примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Она пригласила их работать в свое шоу. Звезда до сих пор очень дружна с Моисеевым, который десять лет назад перенес инсульт. Сейчас певец относительно неплохо себя чувствует.

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