«Мой долг, который я так и не отдал»: Стоянов рассказал, за что ему совестно перед отцом

63-летний актер Юрий Стоянов признался, что его по жизни преследует негативное чувство, будто он обманул очень многих людей. Оно родилось из несоответствия ожиданиям его друзей и близких. В YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» мужчина признался, что когда он закончил ГИТИС, его преподаватели, однокурсники, родители и он сам были уверены, что парня ждет блестящее будущее. Все были убеждены, что карьера Стоянова будет невероятно успешной, но в первые годы после вуза это оказалось совсем не так.

Артист признался, что он «упал» с очень большой высоты ожиданий и долгое время не мог найти хороших ролей и достойного заработка. Особенно ему совестно перед отцом, который ушел из жизни, так и не дождавшись успеха сына.

«Это моя беда, мой долг, который я так и не отдал, — с тяжелым сердцем поделился Стоянов. — Он в очень простом: я бы хотел отдать этот долг, как это не покажется пошлым, деньгами. Мой отец был знаменитый гинеколог, я мечтал в Советском Союзе, что когда-нибудь наступит такое время, что я смогу построить ему клинику. А он ментально был очень к этому готов».

Даже если частная клиника в СССР была невозможна, Юрий хотел вознаградить отца за веру в себя и другими способами: показать ему мир или купить новый автомобиль.

«Ни мира не увидел, ни меня состоявшегося… Ни машины не было у него приличной, это «шестерка», перекупленная у кого-то… Ничего…» — с грустью сказал актер.

Стоянов отметил, что у него не было денег даже, чтобы вылечить отца. Родитель актера умер тогда, когда только был снят первый выпуск программы «Городок». Юрий Николаевич вспомнил, как папа уже почти на смертном одре спросил его именно об этой передаче, а не о театре, где, по его ранним чаяниям, должен был прославиться сын. Кажется, отец что-то предвидел.

Вспоминая те годы, Стоянов подчеркнул, что он жил несчастливо, не в ладу с собой, но в то же время всегда думал, что его успех еще впереди.

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