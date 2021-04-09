Юрий Стоянов признался, что слово «повезло» вызывает у него негативные эмоции

63-летнего Юрия Стоянова спросили об актерском успехе — всегда ли он приходит случайно. Известный артист вспомнил, что часто слышал в отношении себя и своего коллеги Ильи Олейникова, что им повезло. Якобы успех их «Городка» был случайностью. Мужчина признался, что сейчас слово «повезло» вызывает у него негативные эмоции, потому что люди не понимают того, что пришлось совершить двум актерам.

«Да, конечно, «повезло». Нам безумно «повезло» ничего не делать в первой трети своей жизни не по своей вине, быть абсолютно невостребованными… Нам очень повезло не спать ночами, работать сутками, выпивать литры кофе, снимать в Питере, а монтировать в Выборге… Очень повезло изучить все телевизионные профессии, начиная от осветителя и кончая монтажом. И, по сути, быть не заложниками, а в таком добровольном рабстве у этой передачи. Это «большое везение», конечно…» — разоткровенничался актер в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Стоянов признался, что по-настоящему им с Олейниковым повезло именно встретить друг друга. По его воспоминаниям, на заре 90-х был период, когда кино погибало и пыталось выжить, вставая на коммерческие рельсы. Оба актера тогда сыграли в странном фильме, который напоминал собой смесь бородатых анекдотов. Обоих объединяла нелюбовь к такому формату кино, а потом они узнали, что родились в одну и ту же дату, и подружились. А через три года выпустили передачу «Городок».

Юрий Николаевич поделился, что рос как артист именно на этом шоу. Он долго ждал своей большой роли в театре или в кино и считал, что «его время» просто еще не наступило. Так в итоге и оказалось, когда в 2000-х страна изменилась, и Стоянов стал востребованным артистом.

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