«О, боги! Это Махидевран?»: Нур Феттахоглу в купальнике подразнила видом шикарной фигуры

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» все такая же стройная, как и ее персонаж в ленте.

Еще в турецком сериале «Великолепный век» поклонники привыкли видеть Нур Феттахоглу в элегантных платьях из дорогих тканей, расшитых «золотыми» нитями, с украшениями, тиарами, в рубинах и изумрудах, то в обычной жизни актриса отдает предпочтение минимализму. При этом одевается партнерша Халита Эргенча довольно скромно и не вычурно. Иногда Феттахоглу радует поклонников снимками в бикини. Так, на одном из таких пикантных кадров Нур предстала в купальнике, ткань которого так и льнула к стройному телу актрисы.

Нур может похвастаться тонкой талией, которую вполне можно обхватить двумя мужскими ладонями. Верные почитатели актрисы подметили, что она по типажу очень отличается от Мерьем Узерли, сыгравшей Хюррем султан. Феттахоглу всегда отличалась элегантностью, грацией. Многие запомнили ее миловидную внешность.

«Такая хасеки лишила бы Сулеймана воли», «О, боги! Это Махидевран?!», «Они с Хюррем отличаются как день и ночь», «Интересно было бы увидеть ее в образе Валиде», «Все-таки какая она красавица», «Стройная, вот что значит генетика», «Она и в старости будет такой же стройняшкой», «Вашей фигурке можно только позавидовать», «Само совершенство», — пишут фолловеры.

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