«Мокрые даже трусы»: Тодоренко в одной рубашке обнажила бедра, оставшись без штанов

Регина Тодоренко полюбилась зрителям, когда стала ведущей шоу «Орел и решка». Потом девушка стала снимать собственные проекты и вышла замуж за Влада Топалова. Теперь она воспитывает сына Михаила, но материнство не мешает ей дальше строить карьеру. В этом году она снова стала членом жюри в шоу «Маска». Телеведущая старается каждый эфир удивлять публику своими образами. Она примеряет парики и броские наряды.

На очередных съемках Регина оказалась в неловкой ситуации. Она сняла себя на камеру, когда отправилась на обед. Девушка была облачена в белоснежную рубашку, которая прикрывала ее округлые формы. Телеведущая засветила свое нижнее белье. Как оказалось, ей пришлось снять шерстяной костюм, который ей подобрала стилист.

«Вот частенько спрашиваете, как выглядит моя гримерка. Да вот так! Просторно. И вот мы сидим, трапезничаем. Я вот так — без штанов, потому что Сима в этот раз, что мне взяла? Шерстяной костюм! Да, Сима! Спасибо, хорошая такая стилистка. У нас в павильоне +32, а я в шерстяном костюме. Чтобы вы понимали, мокрые даже трусы. Извините за интимные подробности», — пояснила Тодоренко.

Поклонники отметили, что она находится в отличной форме. Многие осыпали молодую маму комплиментами. К слову, на съемках девушка появилась в костюме. Наряд оверсайз выглядел необычно, словно с мужского плеча. Фанатам стало интересно, как на ситуацию отреагировал Топалов. Певец любит пошутить над супругой, но при этом в любых ситуациях ее поддерживает.

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