Богиня пляжа: Брежнева в прозрачном платье засветила изящные формы на прогулке с сестрой

Вера Брежнева привыкла много работать. Певица обычно регулярно ездит на гастроли. Однако благодаря пандемии девушка смогла больше отдыхать. В самоизоляции она находилась с мужем Константином Меладзе и дочкой Соней. А в этом году артистка уехала в Дубай, чтобы набраться сил и развеяться. К тому же туда приехала ее дочка Сара, которая отметила с родными свой день рождения. Звезда устроила себе каникулы, оставшись в Арабских Эмиратах.

Скучать Вере не приходится, так как компанию ей составляет подруга Ханна Хмелева, а также сестра Виктория Галушка. Они посещают рестораны и устраивают совместные посиделки. Каждый день девушки ходят на пляж. Так очередной их день завершился тем, что Брежнева устроила фотосессию по пути в отель. Она позировала в прозрачном черном платье, сквозь которое было видно ее белье и изящную фигуру с округлыми бедрами. Ее образ дополняли панамка с леопардовым принтом и солнцезащитные очки.

Сестра артистки надела атласную юбку сливочного цвета и черный лиф. Они позировали вместе.

«Мне рассказать тебе надо, но не сейчас и не здесь, лучше поедем куда-то, там, где солнышко есть», — написала звезда.

Поклонники поразились тому, как девушки похожи. Многие одарили комплиментами певицу. «Различил только по сумкам, у кого больше тот и старше», «Какие красавицы, две сестрички», «Сестренки. Классно выглядите», «Какие хорошенькие», «Двое из ларца одинаковых с лица», «Даже фигурки одинаковые», — прокомментировали пост подписчики.

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