«Аж 300.001 роза!»: певица Слава похвасталась шикарным букетом от поклонника

8 апреля певица Слава похвасталась в Instagram шикарным букетом алых роз, который ей накануне подарил поклонник на концерте в ночном клубе.

«В этом букете аж 300.001 роза! — написала звезда. — Очень приятно, когда тебя ценят, узнают и любят!»

И хотя презент, действительно, смотрится очень дорого, подписчики Славы усомнились в том, что в нем 300 тысяч цветов. Вероятно, имелась в виду 301 роза, но то ли артистка опечаталась, то ли использовала свою, особую систему написания чисел.

Как бы то ни было, поклонники Славы не упустили возможности пошутить над 300-тысячным букетом.

«300 001, еще подвозят… Три фуры приняли», «Слава, что с математикой?», «300 тысяч и 1. Это футбольное поле», «Цветы, конечно, хорошо, но лучше бы деньгами дали», — такие комментарии оставили под снимком с цветами подписчики.

Кстати, на фото запечатлена младшая дочь Славы, 9-летняя Тоня Сланевская. Фанаты певицы изумляются тому, настолько девочка растет похожей на свою мать.