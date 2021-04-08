«Я бы позвонила ему и попросила тысячу советов»: Юлия Савичева вспомнила Иосифа Кобзона

7 апреля певица Юлия Савичева посетила творческий вечер в Центральном доме литераторов, организованный семьями Кобзонов и Рождественских. 34-летняя артистка вдохновилась атмосферой стихов, песен и задушевных разговоров, а на следующий день написала в Instagram пост о преемственности поколений.

Звезда посетовала, что для молодого поколения такие «глыбы» культуры, как Роберт Рождественский, Иосиф Кобзон и Муслим Магомаев, уходят в небытие. А ведь память о них нужно передавать детям и внукам, считает Юлия, ведь эти люди являлись не только великими творцами, но и примером для других.

Савичева отметила, что знала Иосифа Кобзона лично, и поделилась своими впечатлениями о нем.

«Он был потрясающим человеком, для которого статус, ранги, национальность не играли вообще никакой роли, важно было лишь то, какой ты человек — хороший или плохой. Знаете, в который раз я ловлю себя на мысли, что именно сейчас его очень не хватает, — призналась певица. — Сейчас я бы позвонила ему и попросила тысячу советов, и я знаю, он бы не отказал. Но его больше нет, значит, придется до всего доходить самой».

Напомним, Иосиф Кобзон умер в конце лета 2018-го в возрасте 80 лет. В последние годы жизни ему приходилось часто делать серьезные операции, но несмотря на это, артист регулярно выходил на сцену и пел вживую.

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