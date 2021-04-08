«Какая же роскошная»: Агата Муцениеце в горчичном бикини подразнила пышным бюстом

Агата Муцениеце не скрывает, что ей нравится проводить время с друзьями. При этом после развода она стала больше работать и регулярно появляться на красных ковровых дорожках. Свободное время девушка посвящает спорту и своим детям: Мие и Тимофею. Однако недавно актриса уехала на Мальдивы в одиночестве. Она решила впервые за долгое время отдохнуть без наследников.

Примечательно, что Агата похорошела за последний год. Когда девушка нарастила волосы и покрасилась в светлый оттенок, поклонники едва ее узнали. Более того, она постройнела, чем теперь с радостью хвастается.

На пляжном мальдивском фото девушка предстала в горчичном мини-бикини. Она вынырнула из воды, позируя в лучах солнца. Агата похвасталась пышным бюстом.

«Ой не могу влюбилась», — заявила Кудри, спустя несколько часов.

Поклонники тоже едва не лишились дара речи:

«Агата, ты лучшая, ни с кем не могу сравнить, просто прелесть», «Моя любимая Агатик, какая же ты», «Опьяняющая истома! Что может быть лучше морского воздуха!», «Какая же вы роскошная!!», «Девочка красотка, какая впадина», «Какая же роскошная».

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