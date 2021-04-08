«Так волнительно»: Пегова в гипюровом корсете блеснула эффектной фигурой

Ирина Пегова обладает нестандартной фигурой. Однако это не мешает ей открывать в себе новые таланты. Она уже побеждала в шоу «Танцы со звездами», а недавно артистки впечатлила всех на проекте «Ледниковый период», дойдя до финала.

В последнее время Ирине удавалось найти время на поездки. Она проводила время с дочкой Татьяной, посещала театры и музеи. 7 апреля актриса вновь вышла на сцену театра. После успешно отыгранного спектакля она повидалась с гостями. В компании Игоря Верника девушка спустилась к артистам Большого театра Марии Александровой и Владиславу Лантратову.

Примечательно, что Пегова предстала на пуантах. Она была облачена в платье с кружевом и юбкой из фатина молочного цвета. На ее голове были мелкие кудри. Наряд подчеркивал талию актрисы. Она была рада приятной встрече.

«Вот это, сюрприз! Вот это, гости! Это так волнительно, ответственно! Когда мои любимые …примы, премьеры, (не знаю, как правильно назвать) солисты Большого театра, большого балета пришли в гости! Я перед вами млею, вы знаете мое восхищение перед вашим трудом и талантом!» — написала звезда.

Смотрите также: