Появился на публике впервые за долгое время: как выглядит перенесший несколько операций Антонов

Друг певца Юрия Антонова Владимир Ильичев в Instagram разместил несколько снимков со своим товарищем. Они встретились в Центральном доме литераторов. Там состоялся прием от «Русского Радио» на 50 персон по поводу закрытия международной премии в области культуры и искусства BRAVO. На мероприятии были и другие звезды российского шоу-бизнеса. В частности, Григорий Лепс.

На кадрах можно увидеть жизнерадостного и улыбающегося Юрия Антонова. Музыкант, который с 2018 года тяжело болеет, выглядит просто прекрасно. Судя по всему, самое страшное осталось позади. Антонов, которому уже 76 лет, снова в строю и полон сил.

Напомним, что Юрий Антонов уединился в своем загородном особняке в последние годы. Он стал настоящим затворником.

Добавим, что в середине июля 2020 года стало известно, что Юрий Антонов был экстренно госпитализирован. Артисту провели срочную операцию на колене. Позже музыкант отмечал, что боли в какой-то момент стали просто невыносимыми.

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