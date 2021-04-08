«Растопила бы сердце самого султана»: Мерве Болугур в лифе на тесемках пленила «сочным» бюстом

Мерве Болугур в турецком сериале «Великолепный век» сыграла роль любимой наложницы шехзаде Селима, который после султана Сулеймана стал падишахом Османской империи. Именно Нурбану подарила правящей династии наследника Мурада. Он взошел на престол уже после отца — султана Селима. По сценарию, Нурбану была венецианкой. Она сделала все для того, чтобы попасть в гарем к шехзаде и поехать с ним в Манису. Даже сумела понравиться самой Хюррем султан, которая одобрила такую партию.

В обычной жизни от своей героини Нурбану Мерве отличается как день и ночь. Болугур сумела подружиться с Пелин Карахан, хотя их героини в сериале не ладили и даже враждовали. В своем микроблоге актриса часто радует поклонников пикантными снимками в мини-бикини. На одном из таких фото Мерве позировала в лифе на тесемках, блеснув «сочными» прелестями.

«Растопила бы сердце самого султана», «И это хасеки для Селима?!», «Какие пикантные родинки на талии», «Наша красавица Нурбану султан», «Очаровательная брюнетка», «В образе венецианки она была просто восхитительна», «Такая стройная, ни грамма лишнего веса», «Красавица-турчанка», «Селим бы не устоял», «Вау! И это фаворитка шехзаде?!», «Само совершенство! Фигурка на зависть», — пишут фолловеры.

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