«Когда была грудь»: Асмус поделилась фото в откровенном платье со съемок фильма «Zолушка»

Романтическая комедия вышла на экраны в 2013 году.

Актриса Кристина Асмус в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Один из них попросил звезду картины «Текст» поделиться с пользователями снимком, когда она была толстой.

В ответ на это бывшая жена юмориста Гарика Харламова опубликовала кадр со съемок романтической комедии «Zолушка». «Съемки фильма «Zолушка». Когда была грудь», — подписала она снимок, на котором запечатлена в достаточно откровенном платье.

Напомним, что картина «Zолушка» вышла на широкие экраны в 2013 году. Режиссером ленты выступил Антон Борматов. Сюжет фильма представляет собой современную версию одноименной сказки писателя Шарля Перро. Картина была создана компанией «Среда» при поддержке Первого канала. Сама Кристина Асмус сыграла в фильме роль Маши Крапивиной «Золушки».

Напомним, что в прошлом году Кристина Асмус развелась со своим мужем Гариком Харламовым. Ради совместной дочери Насти звездная пара сохранила добрые отношения и продолжает общаться.

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