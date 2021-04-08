«Влюбиться можно в красоту, но полюбить лишь только душу!»: Пугачева покормила ягодками мужа

Примадонна отечественной эстрады в 2011 году вышла в пятый раз замуж.

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой в Instagram появилась красивая архивная фотография. На снимке Примадонна отечественной эстрады расположилась со своим мужем юмористом Максимом Галкиным за праздничным столом. Она кормит ягодками любимого человека. Рядом можно увидеть бокалы с шампанским.

«Влюбиться можно в красоту, но полюбить лишь только душу!» — гласит подпись под красивым снимком.

«Золотые слова. Благополучия вам», «У вас чудесная семья, где есть любовь и забота. Вы прекрасно дополняете друг друга. «Вы словно единое целое. Море любви вам и заботы», «Алла всегда права. Ее слова надо записывать. Они пригодятся в жизни», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева в этом году будут отмечать десятилетие совместной жизни. У пары в 2013 году на свет появились дети – Лиза и Гарри Галкины.

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