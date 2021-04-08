«Не гоняйся»: Дарина Эрвин в телесного цвета купальнике позировала у красивого водопада в США

Молодая казахская жена продюсера Александра Цекало художница Дарина Эрвин в Instagram порадовала своих подписчиков очередной красивой фотографией, от которой многие могут буквально сойти с ума.

На снимке девушка стоит около водопада. При этом на ней можно увидеть купальник телесного цвета, который слегка просвечивает. Художница улыбается неизвестному фотографу. Она просто светится от счастья.

«Не гоняйся», — подписала она фотографию.

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«Афродита», «Кроме меня водопад увидел кто-нибудь? Он, кстати, тоже весьма красив», «Идеал женственности и неземной красоты», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько лет назад Александр Цекало и Дарина Эрвин сыграли пышную свадьбу. Художница на 30 лет младше своего мужа. Семья проживает в Майами. Общих детей у них пока нет.

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