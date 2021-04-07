Словно платье: невестка Орбакайте сочетала клетчатую рубашку в кремовых тонах с белой мини-юбкой

Кристина Орбакайте целый месяц провела в Москве, но отметив день рождения дочки Клавдии, она снова улетела в США. Певица успела повидаться с мамой Аллой Пугачевой и своим старшим сыном Никитой Пресняковым, который на семейном празднике был со своей женой Аленой Красновой. Девушка больше трех лет назад сыграла свадьбу с внуком Примадонны. Она сразу подружилась с родственниками возлюбленного.

Алена работает моделью, а также не так давно обучилась на фотографа. Она следит за трендами и не скрывает, что является шопоголиком. По этой причине девушка порой продает свои наряды, чтобы освободить место в гардеробе. Не так давно она отдохнула с мужем в Майами, поэтому теперь с радостью облачается в весенние наряды, демонстрируя свой загар.

На новых кадрах невестка Орбакайте предстала в своей ванной комнате. Она позировала в клетчатой рубашке оверсайз кремового цвета, поверх которой надела белую мини-юбку. Сапоги с гольфами дополнили ее наряд. Девушка призналась, что отправилась наводить красоту в салон красоты.

Поклонники отметили, что Краснова выглядит стильно. Более того, многие сравнили ее с куклой Барби, так как ее образ напоминал дизайнерское платье. «Какая крутая», «Этот наряды вы сами придумали? Прям необычно», «Клевая такая», «Мне нравится, такая стройная», «Хочется вас на обложку журнала снять», — стали писать пользователи Сети.

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