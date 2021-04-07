«Ты мой краш»: Клава Кока в косухе оверсайз и силуэтном платье появилась на красной дорожке

Клава Кока за последние пять лет стала настоящей знаменитостью. Песни девушки покоряют чарты, а сама певица удивляет поклонников, постоянно меняя образы. При этом начинала свою карьеру она как видеоблогер и ведущая шоу «Орел и решка». Певица подружилась с Нилетто и записала с ним очередной хит. Также она знакома с Ольгой Бузовой. 24-летняя артистка легко находит общий язык с коллегами.

А вот для фанатов Клава стала примером стиля. Она не боится поддерживать самые смелые тренды. Образы певицы всегда очень яркие. 6 апреля состоялась премьера мультфильма «100% Волк». Одного из персонажей в нем озвучила Ольга Бузова. Для нее такая работа стала дебютной, поэтому она была главной героиней вечера. Девушка блистала на ковровой дорожке в «золотом» платье в пол и на шпильках. Она сделала элегатную укладку, распустив волосы.

А вот Кока осталась верна себе. Она выбрала силуэтное платье с разрезом и змеиным принтом. Наряд дополнила косуха оверсайз со стильными оборками. Она убрала волосы в высокий пучок и сделала челку-шторку. Певица поддержала Ольгу. Они обнялись прямо под прицелом камер. Позже Бузова отметила, что выбрала простую прическу, так как люди тянутся к тем, кто проще выглядит. Она развеселила Клаву и Андрея Гайдуляна, который тоже посетил премьеру.

«Ты мой краш», — одарила комплиментом коллегу Бузова.

А вот поклонники были очарованы молодежным и при этом женственным аутфитом молодой звезды. Кока привлекла внимание к себе на премьере.

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