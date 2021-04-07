Акцент на элегантность: Подольская в мини-платье и кружевных колготках развеялась на вечеринке

Жена Владимира Преснякова повеселилась на празднике у подруги, которая отмечала день рождения.

Наталья Подольская не привыкла сидеть без дела. Певица выступает на сцене и любит участвовать в разных проектах. При этом она поддерживает домашний очаг. Девушка воспитывает пятилетнего сына Артемия, а недавно в семье звезды произошло пополнение. Она родила второго сына, Ивана. Теперь у артистки прибавилось хлопот, но она находит время на работу и развлечения. За последнюю неделю певица несколько раз вышла в свет с Владимиром Пресняковым.

Если накануне Наталья снималась в ролике с семьей, то позже она отправилась на вечеринку к подруге. Как оказалось, на празднике певица появилась в мини-платье изумрудного цвета, которое сочетала с кружевными черными колготками.

Туфли на каблуке дополнили образ. Примечательно, что зеленый цвет стал актуальным в этом сезоне. Более того, именинница сделала этот цвет главным на вечеринке, так как сама тоже была в платье в пол малахитового оттенка.

Подольская смогла развеяться в компании сестры Юлианы. Они наслаждались вкусными блюдами и танцевали. Вечер прошел весело и задорно. Кульминацией праздника стал большой торт в виде коры березы. Певица оказалась дома уже поздно вечером.

Поклонники заметили, что после родов Наталья быстро вернулась в форму. Теперь она предпочитает делать акцент на стройных ногах. Артистка чаще всего носит короткие наряды или элегантные брючные костюмы.

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