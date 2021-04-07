Без укладки и макияжа: Полина Гагарина прикрыла изящные формы тонким полотенцем

Полина Гагарина всегда обладала яркой внешностью. После вторых родов певица быстро вернулась в форму. Теперь она — одна из самых стройных девушек на отечественной эстраде. В прошлом году артистка пережила развод с Дмитрием Исхаковым. Однако это сделало ее еще сильнее. Она успевает заниматься детьми, сниматься в разных проектах и блистать на сцене. При этом знаменитость всегда выглядит безупречно и одета с иголочки.

В последнее время Полина много выступает, а также часто посещает светские рауты. 7 апреля девушка запечатлела себя в гримерке. Певица не постеснялась запечатлеть себя в тонком полотенце, которым прикрыла хрупкую фигуру. Гагарина была без макияжа и укладки, с банным полотенцем на голове. Она изящно сидела на стуле, красуясь на камеру.

«Ко мне просто приехали девчонки из „Белого сада“ и привели меня в порядок перед важным мероприятием», — похвасталась артистка.

«Красоту нельзя скрыть», «Просто юная особа», «Очень красивая», «Ничего больше не делайте», «Да, это лицо прекрасно», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также: