Восхитительная: постройневшая Ирина Пегова в лосинах с лампасами блеснула тонкими щиколотками

Ирина Пегова обладает нестандартной фигурой. Не раз девушка поражала публику своими способностями. Она успела победить в шоу «Танцы со звездами» и дошла до финала в проекте «Ледниковый период». Именно после того как актрису поддержали тысячи людей, она решила, что должна стать еще лучше. После Нового года артистка стала активно работать над своим телом.

Она смогла за несколько месяцев преобразиться. Теперь актриса все чаще носит короткие платья и выбирает наряды, подчеркивающие силуэт. А накануне Ирина оказалась в зале, где предстала в серых лосинах с лампасами. Она была без укладки и макияжа. Спортивный аутфит подчеркнул ее изящные ноги и тонкие щиколотки.

«Готовлюсь к спектаклю», — призналась она.

Примечательно, что в похожем образе, но на Мальдивах тренировалась Агата Муцениеце. Актриса похвасталась рельефным прессом и подтянутыми бедрами. Она кокетливо красовалась у зеркала перед пробежкой. В прошлом году девушка пережила развод, что подтолкнуло ее еще больше времени уделять себе.

Поклонники осыпали комплиментами девушек. Для многих они стали примером силы духа и стойкости. Ирина и Агата впечатлили фанатов своими достижениями и преобразившимися фигурами.

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